В Новороссийске создадут координационный центр для детей с особенностями

Координационный центр АНО социальной и медико-психологической помощи «Союз друзей “Маленькая страна”» для помощи детям с особенностями развития откроют в городе Новороссийске в Краснодарском крае. Работа ведется при поддержке национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в городской администрации.
Центр будет включать в себя сенсорные комнаты, мастерские и босоногую тропу здоровья. Также команда АНО «Союз друзей “Маленькая страна”» планирует создание новой концепции школы для особенных детей на основе гуманной педагогики Шалвы Амонашвили и авторских методик. Шалва Амонашвили — всемирно известный педагог, академик, основоположник гуманной педагогики.
Ранее организация при помощи гранта губернатора Кубани приобрела уникальное диагностическое оборудование для исследования головного мозга — нейроэнергокартограф. Руководитель АНО Светлана Гнеденко пояснила, что аппарат измеряет уровень постоянных потенциалов головного мозга. Он показывает, в каком энергетическом режиме работает мозг: есть в нем ресурс или он уже истощен.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.