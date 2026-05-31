Министр образования Хабаровского края рассказал об участии в Спартакиаде правительства

Сборная минобрнауки региона идёт на третьем месте по промежуточным итогам соревнований.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжается Год спорта. Сборная министерства образования и науки региона активно участвует в Спартакиаде правительства и показывает достойные результаты. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин в своём официальном канале, в субботу, 31 мая, состоялся турнир по баскетболу 3×3. Команда ведомства заняла пятое место из восьми участников. Несмотря на то, что этот результат не позволил подняться на пьедестал в данном виде программы, общий зачёт складывается для минобрнауки удачно.

По промежуточным итогам Спартакиады сборная министерства образования и науки занимает третье место. Это позволяет команде претендовать на итоговые награды.

Алексей Мокрушин также сообщил, что впереди у участников соревнования по лёгкой атлетике, которые пройдут 20 июня.

Спартакиада правительства Хабаровского края проводится ежегодно и объединяет представителей различных органов исполнительной власти региона. Спортивные состязания не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и способствуют укреплению командного духа среди государственных служащих.

