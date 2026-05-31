Министр образования Хабаровского края рассказал об участии в Спартакиаде правительства

Как сообщил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин в своём официальном канале, в субботу, 31 мая, состоялся турнир по баскетболу 3×3. Команда ведомства заняла пятое место из восьми участников. Несмотря на то, что этот результат не позволил подняться на пьедестал в данном виде программы, общий зачёт складывается для минобрнауки удачно.