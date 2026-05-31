Массовые отключения света пройдут в Ростове из-за ремонта в первые дни июня

В первые дни июня ростовчан ждёт серия отключений электроэнергии. По данным «Донэнерго», свет будут отключать с 9:00 до 17:00 по московскому времени.
Первыми под отключения попадут жители улицы 26 июня — без электричества останутся дома с 107-го по 127-й. Также 1 июня света не будет на улицах Брянская, Богданова, Городовикова, 33-я линия, на проспекте 40 лет Победы и в переулках Сочинский и Туапсинский.
На следующий день, 2 июня, отключения продолжатся. Электричества не будет на улицах Богданова, 33-я и 35-я линии, проспекте 40 лет Победы, а также на улицах Содружества и Акмолинская.
3 июня список адресов расширится. В зону отключений попадут улицы 27-я, 29-я и 31-я линии, Сарьяна, 2-я Пролетарская, Подвойского, Городовикова, Береговая, а также уже упоминавшиеся Богданова, 33-я и 35-я линии.
В ресурсоснабжающей организации советуют заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, а на время работ отключать электроприборы от сети.