Фонарик, царапина и солёная вода: калининградский геммолог объяснил, как распознать поддельный янтарь

Настоящий сукцинит можно отличить от подделки по внешнему виду, свечению в ультрафиолете, теплу на ощупь и результатам простых тестов. Об этом, ссылаясь на специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анну Дугину, пишет РИА Новости в воскресенье, 31 мая.
«Первая проверка, безусловно, идёт на глаз, по внешнему виду. Настоящий янтарь — это природная застывшая смола, она не должна быть совершенной. Там, как правило, различные включения — частички коры могут быть, следы течения. Но заметить всё это может человек, который обладает “насмотренностью” или, по крайней мере, видел, как выглядит натуральный камень. Если человек этого не видел, отличить на глаз будет довольно сложно», — отметила эксперт.
Самый безопасный способ проверки в магазине — ультрафиолетовый фонарик. Янтарь обычно даёт голубоватое или зеленоватое свечение, но смотреть лучше не только на поверхность изделия: на стекло сейчас тоже могут наносить имитацию. Если это браслет или другое сборное украшение, стоит изучить грани и места соприкосновения камней — там напыление может выдать себя.
Янтарь обычно кажется тёплым на ощупь даже без специального нагрева. Проверка будет честной, только если изделие до этого не лежало под солнцем или лампой. От острого предмета на натуральном камне останется шероховатая линия, пластик даст стружку, а на стекле следа не будет.
Ацетон янтарю не навредит, при нагревании застывшей смолы появляется хвойный запах, а в солёной воде камень не утонет. Последний тест не даёт полной гарантии: похожим образом может повести себя эпоксидка. Стоит помнить, что для магазина эти способы не подходят — они могут испортить украшение ещё до покупки. Другое дело — дома.
«В идеале все тесты лучше проводить перекрёстно. То есть не один какой-то, а все пять-шесть имеющихся», — отметила Дугина, добавив, что самый верный способ не купить подделку — брать янтарь с бирками от производителей и только в надёжных местах.
Эксперты заявили, что почти 20% янтаря, продаваемого в Калининградской области, может быть подделкой.