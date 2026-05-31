В Петропавловской крепости открыли выставку к 323-летию Петербурга

Выставка «Город и художник. Территория свободы», посвященная 323-летию Санкт-Петербурга, начала работать 27 мая в Петропавловской крепости по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
Экспозиция представляет часть художественной коллекции государственного музея истории Санкт‑Петербурга — живописные и графические виды Ленинграда-Петербурга, созданные представителями различных направлений авангардного искусства второй половины ХХ века. Среди авторов такие знаменитые мастера, как Александр Арефьев, Глеб Богомолов, Рихард Васми, Татьяна Глебова, Валентин Левитин, Владимир Стерлигов, Валерий Лукка и другие.
Рядом с пейзажами на выставке разместили портреты и сюжетные зарисовки, сделанные на улицах города на Неве. Экспозиция будет доступна для посещения до 18 октября.
