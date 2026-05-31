Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальневосточный леопард Николай, спасённый в Приморье, стал отцом и дедушкой

Его потомство уже третье поколение в российских зоопарках.

Источник: пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

В Московском зоопарке сообщили, что знаменитый дальневосточный леопард Николай (идентификационный номер Leo 80M), спасённый в Приморье, стал дедушкой, об этом говорится в ТГ-канале (16+) «Земля леопарда».

Отмечается, что характер Николая спокойный: он не проявляет агрессии, предпочитает находиться на виду, но избегает близкого контакта с людьми. В одном комплексе с ним находятся леопарды Акра и Эльбрус. С самкой Акрой у Николая сложилась устойчивая пара, в результате которой в 2021 году родились двое котят — Дава и Тимба.

В 2024 году Николай и Акра стали дедушкой и бабушкой: их внуки появились на свет в Новосибирском зоопарке в рамках международной программы по сохранению дальневосточного леопарда.