Дальневосточный леопард Николай, спасённый в Приморье, стал отцом и дедушкой

В Московском зоопарке сообщили, что знаменитый дальневосточный леопард Николай (идентификационный номер Leo 80M), спасённый в Приморье, стал дедушкой, об этом говорится в ТГ-канале (16+) «Земля леопарда».
Отмечается, что характер Николая спокойный: он не проявляет агрессии, предпочитает находиться на виду, но избегает близкого контакта с людьми. В одном комплексе с ним находятся леопарды Акра и Эльбрус. С самкой Акрой у Николая сложилась устойчивая пара, в результате которой в 2021 году родились двое котят — Дава и Тимба.
В 2024 году Николай и Акра стали дедушкой и бабушкой: их внуки появились на свет в Новосибирском зоопарке в рамках международной программы по сохранению дальневосточного леопарда.