Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии роддома закроют на «помывку»

Санобработка медучреждений началась в апреле и завершится в ноябре.

Источник: Башинформ

Согласно проекту приказа графика дезинфекции родильных домов республики, завтра с 1 июня на помывку закрывается корпус Б республиканского перинатального центра в Уфе (Батырская, 41). Он начнет принимать рожениц с 28 июня. С 6 по 26 июля закроют корпус А (Авроры, 16).

Роддом РКБ имени Куватова закроют на помывку с 17 августа по 6 сентября. Роддом № 6 при клинике БГМУ — с 5 августа по 8 сентября. Городской перинатальный центр (бывший роддом № 3) обработают с 27 июля по 16 августа. Дёмский роддом — с 23 сентября по 6 октября.

С графиком закрытия роддомов в других городах и райцентрах Башкирии можно ознакомиться на сайте минздрава РБ.

На период помывок беременных и рожениц будут перенаправлять в другие роддома.