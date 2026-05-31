В Башкирии роддома закроют на «помывку»

Согласно проекту приказа графика дезинфекции родильных домов республики, завтра с 1 июня на помывку закрывается корпус Б республиканского перинатального центра в Уфе (Батырская, 41). Он начнет принимать рожениц с 28 июня. С 6 по 26 июля закроют корпус А (Авроры, 16).
Роддом РКБ имени Куватова закроют на помывку с 17 августа по 6 сентября. Роддом № 6 при клинике БГМУ — с 5 августа по 8 сентября. Городской перинатальный центр (бывший роддом № 3) обработают с 27 июля по 16 августа. Дёмский роддом — с 23 сентября по 6 октября.
С графиком закрытия роддомов в других городах и райцентрах Башкирии можно ознакомиться на сайте минздрава РБ.
На период помывок беременных и рожениц будут перенаправлять в другие роддома.