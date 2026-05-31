В Вороновском районе два брата сгорели заживо в доме

В Вороновском районе два человека погибли на пожаре, сообщили 31 мая в пресс-службе МЧС.
Трагедия произошла ночью воскресенья в деревне Подворанцы. Сельчане вызвали МЧС из-за пожара в жилом деревянном доме.
На месте спасатели установили, что при возгорании в доме погибли хозяин жилища и его брат.
Погибшие братья жили вместе и пренебрегали правилами пожарной безопасности.
В СК добавили, что сейчас устанавливаются обстоятельства гибели мужчин в возрасте 51 и 55 лет. Соседи рассказали, что братья жили вместе, пренебрегали правилами пожарной безопасности, а накануне еще выпивали.
Также в МЧС назвали возможную версию возникновения пожара.
— Вероятнее всего, к трагедии привела неосторожность при курении, — прокомментировали в ведомстве.
