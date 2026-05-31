В Красноярске на улице Лесников разрушается асфальт

Жительница Красноярска обратилась к депутату Законодательного Собрания Илье Зайцеву с жалобой на состояние дорожного покрытия на улице Лесников.
По словам горожанки, асфальт на этом участке уложили в прошлом году. Однако покрытие уже начало разрушаться. Недавно рабочие приехали на место, выполнили локальный ремонт возле пешеходного перехода и обновили разметку, но проблемный участок дороги оставили без внимания.
Депутат предположил, что причиной быстрого разрушения покрытия могли стать нарушения технологии во время проведения работ.
«Судя по тому, как быстро всё это развалилось, — скорее всего, нарушена технология укладки. Один из самых частых грехов наших подрядчиков — асфальт в дождь. Влажное основание, мокрое покрытие, температура не та. Внешне выглядит нормально, а держится до первой зимы. Потом — вот это», — прокомментировал ситуацию у себя в телеграм-канале Илья Зайцев.
Парламентарий также сообщил, что направит обращение заказчику работ с просьбой разобраться в ситуации и устранить недостатки.
По словам Ильи Зайцева, подобные претензии есть и к ряду других улиц Красноярска, где ремонт проводился в последние несколько лет. Он отметил, что намерен добиваться соблюдения гарантийных обязательств по всем объектам.
