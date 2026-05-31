В Свердловской области состоялся слет «Добро по-русски»

Слет «Добро по-русски» проходил 23−24 мая в городе Березовском Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Активисты международного клуба дружбы Свердловской области ознакомились с направлениями волонтерской деятельности и разработали собственные волонтерские инициативы. Участники посетили мастер-классы гуманитарного добровольческого корпуса и «Красного Креста», интересовались деятельностью волонтеров культуры и благотворительной организации «К. О. Т.», примерили экипировку пожарных, а также узнали о направлениях экологического добровольчества.
«Слет показал, что добровольчество объединяет людей разных культур и стран. Для нас было важно создать пространство, где иностранные студенты смогут не только ознакомиться с культурой и найти новых друзей, но и узнать о сфере добровольчества в Свердловской области, почувствовать себя частью большого сообщества единомышленников и понять, что вместе они могут делать полезные и важные проекты», — отметил директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.