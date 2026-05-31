Волгоградцам показали, как выглядела Волга у «Гасителя» сотню лет назад

Волгоградцам напомнили, как выглядел берег Волги в конце XIX века, где в наши дни расположен «Гаситель». Снимки разместили в соцсетях мэрии. На фото — Донская пристань.
Набережной в современном виде в Царицыне не было, прогулок в этом месте никто не устраивал. Здесь создавался прежде всего транспортный узел Нижнего Поволжья.
«К царицынским пристаням подходили пароходы, курсирующие вверх и вниз по Волге. Каждая из пристаней существовала обособленно, у каждой был свой хозяин и обслуживающий персонал», — рассказывают в пресс-службе мэрии.
Концепция центральной набережной с единым речпортом появилась только в 1930-е. Тогда же наметили реконструкция волжского берега.
