Тренер Игорь Уланов покинул ХК «Торпедо»

Игорю Уланову 1 октября исполнится 57 лет. В тренерскую бригаду «Торпедо» он вошёл в начале 2025 года, при Игоре Ларионове. За период игровой карьеры провёл 778 матчей в НХЛ, выступал за сборную России. Значительную часть тренерской карьеры уроженец Краснокамска (Пермский край) отработал в московском «Спартаке» и екатеринбургском «Автомобилисте».