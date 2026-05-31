Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер Игорь Уланов покинул ХК «Торпедо»

Нижегородский хоккейный клуб объявил об этом 31 мая.

В штабе Алексея Исакова бывший защитник ряда команд Национальной хоккейной лиги отвечал за оборону и меньшинство.

Игорю Уланову 1 октября исполнится 57 лет. В тренерскую бригаду «Торпедо» он вошёл в начале 2025 года, при Игоре Ларионове. За период игровой карьеры провёл 778 матчей в НХЛ, выступал за сборную России. Значительную часть тренерской карьеры уроженец Краснокамска (Пермский край) отработал в московском «Спартаке» и екатеринбургском «Автомобилисте».

По неофициальной информации, новым помощником Алексея Исакова станет 56-летний ижевчанин Альберт Логинов.