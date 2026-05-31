Тренер Игорь Уланов покинул ХК «Торпедо»

В штабе Алексея Исакова бывший защитник ряда команд Национальной хоккейной лиги отвечал за оборону и меньшинство.
Игорю Уланову 1 октября исполнится 57 лет. В тренерскую бригаду «Торпедо» он вошёл в начале 2025 года, при Игоре Ларионове. За период игровой карьеры провёл 778 матчей в НХЛ, выступал за сборную России. Значительную часть тренерской карьеры уроженец Краснокамска (Пермский край) отработал в московском «Спартаке» и екатеринбургском «Автомобилисте».
По неофициальной информации, новым помощником Алексея Исакова станет 56-летний ижевчанин Альберт Логинов.