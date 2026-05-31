Бабура: Многие жители Калининградской области имеют антитела к клещевому энцефалиту

При этом у носителей может не быть клинических проявлений заболевания.

Многие жители Калининградской области имеют антитела к клещевому энцефалиту. Об этом рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

«Мы изучаем так называемый популяционный иммунитет, когда мы исследуем кровь у населения Калининградской области на наличие иммунитета. Мы видим, что многие встречались с вирусом клещевого энцефалита, но не имели клинических проявлений. То есть наличие в крови антител к вирусу подтверждает, что на территории нашей области существует такая проблема», — отметила Бабура.

При этом она подчеркнула, что Калининградская область является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом. Это значит, что на территории региона есть клещи, которые являются переносчиками инфекции.

«Многие СМИ писали о том, что в Калининградской области высокий уровень заболеваемости клещевым энцефалитом. Это не так, в регионе этот уровень значительно меньше, чем в целом по Российской Федерации. Но больных мы выявляем, подтверждаем это лабораторно. Чаще всего это лихорадочная форма клещевого энцефалита, а не паралитическая, которая встречается в Сибири», — сказала Бабура.

По её словам, в 2026 году зарегистрирован только один случай заболевания энцефалитом в области. Но встречаются и случаи клещевого боррелиоза. В последние годы количество заражённых этой инфекцией существенно увеличилось.