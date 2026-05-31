В Иркутской области внедряют систему фотофиксации вывоза отходов

Систему фотофиксации вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) внедряют в Иркутской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Главная цель нововведения — сделать систему учета отходов прозрачной, а контроль за работой региональных операторов — максимально объективным. Водители мусоровозов используют мобильное приложение «Водитель ТКО», через которое передают фотографии контейнеров до и после опустошения.
«Благодаря интеграции этой системы мы получаем не просто отчеты, а подтвержденные данные с геометками и временем съемки. Это исключает возможность подделки отчетности и позволяет точно оценивать качество услуги на каждой конкретной площадке», — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
Как отмечается, развитие цифровых сервисов в регионе продолжится. В планах — расширение функционала фотофиксации и интеграция со смежными системами экологического контроля.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.