Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области внедряют систему фотофиксации вывоза отходов

Водители мусоровозов используют специальное приложение, через которое передают снимки контейнеров до и после опустошения.

Источник: Национальные проекты России

Систему фотофиксации вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) внедряют в Иркутской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Главная цель нововведения — сделать систему учета отходов прозрачной, а контроль за работой региональных операторов — максимально объективным. Водители мусоровозов используют мобильное приложение «Водитель ТКО», через которое передают фотографии контейнеров до и после опустошения.

«Благодаря интеграции этой системы мы получаем не просто отчеты, а подтвержденные данные с геометками и временем съемки. Это исключает возможность подделки отчетности и позволяет точно оценивать качество услуги на каждой конкретной площадке», — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Как отмечается, развитие цифровых сервисов в регионе продолжится. В планах — расширение функционала фотофиксации и интеграция со смежными системами экологического контроля.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.