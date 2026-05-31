Туман у моря и дожди к вечеру: прогноз погоды в Калининграде и области в последний день весны

В воскресенье, 31 мая, в регионе будет по-летнему тепло и почти безветренно, но к вечеру местами возможны дожди. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.
На западе утро началось с облаков, у северного побережья держался туман, а на востоке выглянуло солнце. Днём в Калининграде и континентальной части региона воздух прогреется до +19…+22. Ближе к вечеру возможны кратковременные дожди, в первую очередь на юге и в центре области — в Багратионовском, Гвардейском и Правдинском районах, — не исключены осадки и в Калининграде.
На побережье последний майский день будет заметно прохладнее. Утром местами сохранятся дымка и туман при +12…+14, днём они рассеются, а температура поднимется до +15…+18. Ветер ожидается слабый или умеренный.
По данным синоптиков, сейчас на улице +16 °С, ветер дует с запада со скоростью 3 м/с, влажность составляет 88%, давление — 1009 гПа. Солнце взошло в 4:09, закат ожидается в 21:01.