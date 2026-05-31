В Алматы запустили новый автобусный маршрут

Как сообщили в управлении городской мобильности, запуск маршрута направлен на улучшение транспортной доступности и повышение комфорта передвижения жителей города.
Какие автобусы будут работать на линии.
Обслуживать новый маршрут будет ТОО «Алматыэлектротранс».
Ежедневно на линию выйдут пять современных низкопольных автобусов марки Yutong длиной девять метров.
Каждый автобус рассчитан на перевозку до 60 пассажиров.
Преимуществами нового подвижного состава являются:
- низкий уровень пола для удобной посадки пассажиров
- повышенный комфорт салона
- вместительность
- плавность хода
- соответствие современным требованиям безопасности
- экологичность.
Как будет курсировать маршрут.
Маршрут № 145 будет работать ежедневно.
Основные параметры:
- время работы: с 06:00 до 22:00
- средний интервал движения: около 14 минут
- протяженность маршрута: 16,9 километра.
Это позволит пассажирам сократить время ожидания транспорта и удобнее планировать поездки по городу.
По каким улицам пройдет маршрут.
Автобусы будут следовать через основные транспортные артерии Алматы.
В маршрут включены:
- проспект Райымбек батыра
- проспект Абая
- проспект Гагарина
- улица Ауэзова.
Маршрут соединит северную и южную части мегаполиса, обеспечивая удобное сообщение между различными районами города.
Что изменится для жителей.
Ожидается, что запуск нового маршрута улучшит доступность ряда социальных и медицинских объектов, а также повысит качество транспортного обслуживания жителей.
Кроме того, новый автобусный маршрут позволит перераспределить пассажиропоток на одном из наиболее востребованных направлений города.
Что это даст городу.
Развитие маршрутной сети остается одним из ключевых направлений модернизации общественного транспорта Алматы. Запуск новых маршрутов помогает сократить время в пути, улучшить транспортную связанность районов и повысить привлекательность общественного транспорта для горожан.