Покажут класс: Чемпионаты профмастерства объединятся для подготовки специалистов

На финале чемпионата «Профессионалы» для студентов колледжей, который проходит в эти дни в Нижнем Новгороде, впервые состоялась встреча представителей флагманских чемпионатов профмастерства.
Их в России несколько: не только «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий (входят в чемпионатное движение «Профессионалы»), но и «Абилимпикс» — для студентов с ограниченными возможностями здоровья, «АртМастерс» — для молодежи из творческих сфер.
"В России сегодня — целое созвездие чемпионатов: у каждого своя история, своя аудитория, свои механизмы. Но за этим разнообразием — общая цель: подготовка востребованных кадров для экономики страны, — подчеркнула проректор Института развития профессионального образования (ИРПО) Надежда Малкина. — Мы видим точки соприкосновения и возможности для объединения профессионального сообщества.
Как отметила начальник Дирекции развития профмастерства Всероссийского чемпионатного движения ИРПО Ксения Калугина, важно понимать, как различные проекты взаимодействуют и дополняют друг друга. Это напрямую влияет на развитие экономики страны.
«Ресурсы, которые государство направляет на чемпионаты по профессиональному мастерству, должны приводить к общей цели», — уверена Калугина.
Всероссийского чемпионатное движение «Профессионалы» в этом году объединило рекордное число конкурсантов — более полумиллиона человек со всей страны.
«В этом году у нас 299 компетенций: 20 будут представлены на Чемпионате высоких технологий, а 279 относятся к чемпионату “Профессионалы” — это самые массовые и востребованные направления, — добавила Ксения Калугина. — Важно, что каждый год наработки, сформированные по итогам чемпионатного цикла, учитываются при корректировке и разработке федеральных государственных образовательных стандартов».
Все эксперты, занятые на соревнованиях профмастерства, отмечают: такие форматы — отличная возможность привести систему подготовки специалистов и запросы работодателей к одному знаменателю.
«Наша задача сегодня — научить не просто быстро готовить кадры, а сделать так, чтобы профессиональные амбиции человека и жесткие запросы промышленности совпали в одной точке, — пояснила гендиректор АНО “Агентство развития профессионального мастерства” Мария Елкина. — Мы создаем систему, где талант мгновенно находит себе применение, а предприятия получают специалистов, способных работать с технологиями будущего. Чемпионаты и инженерные конкурсы — лаборатория для трансформаций и компетенций и навыков и прямой канал связи между студентом и заводом.
В числе актуальных проектов Агентства она назвала межвузовский конкурс для студентов инженерных вузов, чемпионат «Хайтек — навыки будущего», а также Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «Хайтек. Юниоры».
«Наши чемпионаты направлены в первую очередь на людей — это комплексная реабилитация, трудоустройство участников, а также новые подходы к подготовке специалистов, разработка программ обучения для людей с различными нозологиями и создание доступной среды», — рассказала руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию, Национального центра «Абилимпикс» ИРПО Дина Макеева. — В движении «Абилимпикс» появились новые направления: Межвузовский чемпионат, чемпионат по профмастерству среди участников СВО-инвалидов, чемпионат для лиц с интеллектуальными нарушениями и даже чемпионат для специалистов «серебряного» возраста.
Важно, что участники чемпионатов «Абилимпикс» могут попробовать свои силы и в других соревнованиях, в том числе в чемпионатах «Профессионалы» и «АртМастерс».