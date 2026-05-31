МЧС сделало заявление после трагедии под Вороново, где в огне погибли два брата

В МЧС сделали заявление после трагедии в Вороновском районе, где на пожаре погибли два брата, передает телеграм-канал ведомства.
В МЧС обратились к белорусам после произошедшей трагедии, напомнив, что не следует курить в квартире или доме. При курении в качестве пепельницы должны использоваться емкости из негорючих материалов, наполненные водой.
Даже потушенные окурки не следует бросать в мусорные ведра, а тем более выбрасывать с балконов или лоджий. В целом, следует быть осторожными при использовании открытого огня.
— Установите автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду, — обратились в МЧС.
