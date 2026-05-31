В Свердловской области запустят туристический маршрут для гостей из Китая

Туристический маршрут для гостей из Китая появится в Свердловской и Мурманской областях в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в уральском департаменте информационной политики.
Предварительная концепция тура предполагает путешествие из Харбина с четырехдневным пребыванием в Екатеринбурге и трехдневным — в Мурманске. Свердловская область представит туристам уральские самоцветы, крупнейший в России музей автомобильной, гражданской и военной техники, гастрономические проекты, а также объекты классического и современного искусства. Мурманская область включит в программу посещение атомного ледокола «Ленин», поездку на Кольский залив и наблюдение за северным сиянием.
«Важным фактором развития экспорта туристических услуг являются многолетние партнерские связи между Свердловской областью и провинцией Хэйлунцзян, на протяжении 10 лет совместно проводящими Российско-Китайское ЭКСПО, а также побратимские отношения между Мурманском и Харбином. Межрегиональный маршрут создаст новые возможности для расширения российско-китайского туристического сотрудничества», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.