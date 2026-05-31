В Хабаровском крае Дмитрий Демешин дал старт бренду «Край счастливых семей»

О новой демографической инициативе глава региона объявил в День города Хабаровска.

В Хабаровске в День города губернатор Дмитрий Демешин объявил о запуске нового демографического бренда «Край счастливых семей».

По словам главы региона, он объединит меры поддержки семей, проекты благоустройства и инициативы, направленные на повышение качества жизни жителей края.

«Край счастливых семей» — в День рождения Хабаровска мы запустили в регионе новый демографический бренд", — сообщил Дмитрий Демешин в своём МАХ-канале.

Как отметил губернатор, новый бренд должен объединить всё, что уже делается в регионе для поддержки родителей и детей.

«Он объединит всё, что мы делаем: от новых мер поддержки молодым родителям до уютных скверов, где хочется гулять с коляской», — подчеркнул глава края.

По словам Дмитрия Демешина, за демографическими показателями стоят судьбы конкретных людей.

«Наше главное богатство — семья с детьми. И все наши усилия направлены на то, чтобы таких семей было больше — в этом и есть устойчивое будущее нашего края», — заявил губернатор.

Бренд представила заместитель министра внутренней и информационной политики края Марина Морозова. В его разработке принимал участие Совет отцов Хабаровского края.

Также в День города на дамбе Южного округа появилась скамья для молодожёнов с надписью «У хабаровчан горячее сердце!». Дмитрий Демешин назвал её одним из символов нового бренда и отметил, что в регионе планируют развивать традиции, связанные с поддержкой семьи и семейных ценностей.