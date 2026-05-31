Восемь хоккеистов покидают нижегородский ХК «Торпедо»

Фарм-клуб «Торпедо-Горький» официально объявил о завершении сотрудничества сразу с восемью игроками.
Информация о расставании с хоккеистами была опубликована на официальных информационных ресурсах команды вечером 30 мая. Основной причиной ухода названо истечение сроков действующих контрактов.
Клуб выразил благодарность за работу и вклад в выступления команды вратарю Максиму Соколову, защитникам Илье Бочкову, Илье Жаркову и нападающим Даниилу Ильину, Роману Опалеву, Денису Орлович-Грудкову, Сергею Одинокову, Донату Стальнову.
В официальном сообщении подчеркивается профессиональное отношение игроков к делу и их преданность команде.
Эти изменения происходят на фоне ранее объявленного решения о неучастии «Торпедо-Горький» в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2026/27. В связи с этим в структуре нижегородского клуба продолжается процесс организационной реструктуризации.
Ожидается, что в ближайшее время будет представлен новый клуб-партнер «Торпедо». Предполагается, что значительная часть хоккеистов, ранее выступавших за фарм-команду, продолжит свою игровую карьеру именно в составе этого нового партнера.