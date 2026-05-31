Карельский центр охраны лесов получил 2 грузовых автомобиля

Два грузовых автомобиля поступили в Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Республики Карелии.
Новая дополнительная техника помогает специалистам оперативно добираться до очагов возгорания в лесном фонде республики, в том числе в отдаленных местах. Также с помощью этих автомобилей можно перевозить крупное оборудование, инвентарь и квадроциклы для проезда в труднодоступные очаги возгорания.
С 2019 года за счет федеральной поддержки Карелия приобрела 1100 единиц техники и оборудования. Среди новинок — вездеходы, грузовики, тягачи, тракторы, прицепы, бензопилы, пожарные стволы и многое другое. Их использование существенно повысило эффективность охраны лесов от пожаров в регионе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.