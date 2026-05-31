В тюменском детском технопарке пройдут «Кванторианские каникулы»

«Кванторианские каникулы» будут проходить с 1 по 5 июня в детском технопарке «Кванториум» Тюмени. Работа центра организована по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в городском Дворце творчества и спорта «Пионер».
Участниками смены станут дети в возрасте от 12 до 17 лет из Тюмени и муниципалитетов региона. Каждая команда будет работать в своей научной лаборатории: геоинформационных технологий, нано-/биотехнологий или альтернативной энергетики. Ребятам предстоит подготовить научные проекты по технической и естественно-научной направленностям. Они изучат особенности Тюменской области, проведут исследования, разработают собственные проекты и обменяются опытом с другими командами.
Результаты работы представят на финальной научной конференции «Сибирские исследователи». В заключение состоится фестиваль кейсов и решений «Квантофест». Кроме того, участников ждут экскурсии на завод «Тюмень Прибор», посещение фиджитал-центра Тюменской области, мастер-классы, встречи с представителями регионального научного сообщества и многое другое.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.