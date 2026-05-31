Ростовстат: Средний доход жителей Ростовской области вырос до 64,6 тыс. рублей

В 2025 году среднедушевой денежный доход жителя Ростовской области составил почти 64,6 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает Ростовстат.

«Это выше аналогичного показателя предыдущего года на 15,6%. С учетом сложившегося уровня инфляции в январе-декабре 2025 года реальные денежные доходы населения по сравнению с предыдущим годом увеличились на 5,6%», — сказано в сообщении ведомства.

Ростовская область занимает второе место в ЮФО по среднедушевым доходам населения. Опережает ее соседний Краснодарский край с показателем 77,3 тыс. руб. На третьем месте находится Адыгея (60,6 тыс. руб.). Самые низкие среднедушевые доходы в ЮФО зафиксированы в Крыму (45,6 тыс. руб.) и в Калмыкии (42,1 тыс. руб.).

Денежные доходы населения включают в себя все поступления денег в бюджет семьи в виде зарплаты, доходов от предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, доходов от собственности (например, сдача квартиры в аренду) и других доходов.

