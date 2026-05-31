Грибной сезон оправдал надежды волгоградцев

Дождливая погода в Волгоградской области играет на руку грибникам. Специалисты предполагают, что начавшийся еще в апреле, сезон сбора имеет все шансы на долгожительство.

— В Волгоградской области было много дождей, Волго-Ахтубинская пойма влажная — условия для роста грибов просто отличные, — убеждена миколог, доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ Инна Землянская. — Не знаю насчет белых, но полубелые грибы уже точно можно найти в наших лесополосах.

Слова волгоградского миколога подтверждают и фанаты «тихой охоты». Не пугаясь ни прогнозируемых синоптиками осадков, ни начавшейся мошки, волгоградцы выбираются в леса и наполняют корзины полубелыми (лимонными) грибами, шампиньонами и подосиновиками.

— Трава в лугах поднялась выше колен, — пишет один из волгоградских грибников. — Шел и случайно споткнулся о семейство шампиньонов. Набрал весьма прилично! Гриб ароматный и годный на 90%.

Об открытии сезона волгоградцы рассказали еще в середине апреля. После поисков ароматнейшей сморчковой шапочки любители «тихой охоты» приступили к сбору маслят.

Напомним, в Волгоградской области действует пожароопасный режим. На прошлой неделе в регионе заявляли о готовности к более серьезным мерам при ухудшении ситуации в лесах.

Фото Татьяны Немчиновой/Vk.com.