В Каслях Челябинской области школьникам помогли выбрать профессию

Ученики прошли тестирование на выявление своих сильных сторон и способностей, а также узнали о трудовом законодательстве.

Источник: Национальные проекты России

Встреча «Профессиональный старт: права, возможности, выбор» прошла 21 мая в центре занятости населения города Касли Челябинской области. Мероприятие было направлено на помощь с выбором будущей профессии и соответствовало целям нацпроекта «Кадры», сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона.

Участниками стали ученики девятых классов школы № 37 из поселка Вишневогорск. В первой части занятия они прошли тестирование, направленное на выявление их профессиональных интересов, склонностей и способностей. По итогам школьники получили индивидуальные рекомендации по выбору образовательных траекторий и возможных специальностей.

В ходе второй части состоялась лекция, посвященная основам трудового законодательства России. Детям рассказали о правах и обязанностях работников, порядке заключения трудового договора, особенностях режима рабочего времени и отдыха, а также о правовых гарантиях для молодежи при трудоустройстве. Особое внимание уделили защите трудовых прав и ответственности за нарушение законодательства.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.