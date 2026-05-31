Волгоградцам напомнили о «сухом» законе 1 июня: алкоголь не продадут

В Волгограде и по всему региону 1 июня будет действовать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничение установлено областным законом от 15 марта 2019 года № 17-ОД и приурочено к Международному дню защиты детей.
Запрет продлится сутки — с 00:00 до 24:00. Он касается всех магазинов и не распространяется на заведения общепита.
Помимо 1 июня, в перечень «сухих» дней также входят 1 сентября, 25 января, дни последних звонков и выпускных вечеров. Власти поясняют, что такие меры направлены на защиту детей и подростков от негативного влияния алкоголя.
