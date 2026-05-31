10 новых локаций для выездных регистраций брака появятся в Волгоградской области

В Волгоградской области летом 2026 года появятся еще 10 новых площадок для выездных регистраций брака. Сыграть свадьбу в красивых местах молодожены смогут в Волжском, Среднеахтубинском, Жирновском, Чернышковском и Котовском районах. Вскоре число свадебных локаций в регионе превысит четверть сотни, сообщили в комитете юстиции.