На 5% вырос товарооборот между Нижегородской областью и Беларусью

Для Нижегородской области Беларусь исторически была и остается торговым партнером № 1.

В прошлом году товарооборот между Нижегородской областью и Беларусью вырос на 5% по сравнению с 2024 годом. Об этом по результатам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси Юрием Селиверстовым сообщает губернатор региона Глеб Никитин.

В ходе подведения итогов сотрудничества и обсуждения дальнейших перспектив было отмечено, что в 2025 году экспорт товаров в Беларусь увеличился на 2%, а импорт — на 8%. Особое внимание на встрече уделили обсуждению конкретных совместных проектов.

Одним из них стало совместное предприятие «Нижэкотранс», где налажен выпуск современных трамваев и электробусов «МиНиН». А также сотрудничество в строительстве общеобразовательных школ на территории Нижегородской области.

«Для нашего региона Беларусь исторически была и остается торговым партнером № 1. Мы ставили перед собой амбициозные задачи и неизменно их достигали. За этими показателями стоят не просто крупные, а действительно знаковые и яркие проекты в сфере высоких технологий, промышленности и в других направлениях», — отмечает Глеб Никитин.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Нижегородская область и Беларусь укрепляют партнерство.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
