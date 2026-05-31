На 5% вырос товарооборот между Нижегородской областью и Беларусью

В прошлом году товарооборот между Нижегородской областью и Беларусью вырос на 5% по сравнению с 2024 годом. Об этом по результатам встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси Юрием Селиверстовым сообщает губернатор региона Глеб Никитин.
В ходе подведения итогов сотрудничества и обсуждения дальнейших перспектив было отмечено, что в 2025 году экспорт товаров в Беларусь увеличился на 2%, а импорт — на 8%. Особое внимание на встрече уделили обсуждению конкретных совместных проектов.
Одним из них стало совместное предприятие «Нижэкотранс», где налажен выпуск современных трамваев и электробусов «МиНиН». А также сотрудничество в строительстве общеобразовательных школ на территории Нижегородской области.
«Для нашего региона Беларусь исторически была и остается торговым партнером № 1. Мы ставили перед собой амбициозные задачи и неизменно их достигали. За этими показателями стоят не просто крупные, а действительно знаковые и яркие проекты в сфере высоких технологий, промышленности и в других направлениях», — отмечает Глеб Никитин.
