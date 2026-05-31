Самая большая в Беларуси пицца диаметром 5,5 метра приготовлена в Волковыске

В районном центре прошел местный фестиваль «PROжарка по-Волковысски». На нем была приготовлена самая большая пицца в стране. Для изготовления рекордной пиццы «по-волковысски» соорудили уникальную печь на колесах с огнем на дровах. А еще специально был изготовлен шестиметровый противень. В начинку мега-пиццы добавили семь видов колбасы местного мясокомбината.