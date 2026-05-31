Самая большая в Беларуси пицца диаметром 5,5 метра приготовлена в Волковыске

В Волковыске испекли самую большую пиццу в Беларуси — диаметром 5,5 метра.

Источник: Комсомольская правда

В Волковыске приготовили самую большую пиццу в Беларуси, пишет районная газета «Наш час».

В районном центре прошел местный фестиваль «PROжарка по-Волковысски». На нем была приготовлена самая большая пицца в стране. Для изготовления рекордной пиццы «по-волковысски» соорудили уникальную печь на колесах с огнем на дровах. А еще специально был изготовлен шестиметровый противень. В начинку мега-пиццы добавили семь видов колбасы местного мясокомбината.

Достижение включил в список белорусских рекордов главный эксперт Национального реестра рекордов Беларуси Кирилл Шимко. Размеры готовой пиццы достигли 5 метров 50 сантиметров в диаметре.

Кстати, ранее Рогачевский завод выпустил гигантскую банку сгущенки весом в тонну и поставил мировой рекорд.

Тем временем Минтруда назвало топ-10 самых востребованных профессий в Беларуси.