Самая большая в Беларуси пицца диаметром 5,5 метра приготовлена в Волковыске

В Волковыске приготовили самую большую пиццу в Беларуси, пишет районная газета «Наш час».
В районном центре прошел местный фестиваль «PROжарка по-Волковысски». На нем была приготовлена самая большая пицца в стране. Для изготовления рекордной пиццы «по-волковысски» соорудили уникальную печь на колесах с огнем на дровах. А еще специально был изготовлен шестиметровый противень. В начинку мега-пиццы добавили семь видов колбасы местного мясокомбината.
Достижение включил в список белорусских рекордов главный эксперт Национального реестра рекордов Беларуси Кирилл Шимко. Размеры готовой пиццы достигли 5 метров 50 сантиметров в диаметре.
Кстати, ранее Рогачевский завод выпустил гигантскую банку сгущенки весом в тонну и поставил мировой рекорд.
