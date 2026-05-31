«Новые светофоры и одностороннее движение»: в Зеленоградске готовят меры по улучшению транспортной схемы

В Зеленоградске готовят меры по улучшению транспортной схемы. Об этом рассказал глава округа Александр Китаев.
Мы сейчас ряд мероприятий по исследованию транспортного трафика и ряд мероприятий, которые могут его ускорить и упростить, уже применим в этом году. Не буду сейчас говорить, что это будет именно. По мере продвижения в этом процессе мы будем анонсировать эти мероприятия и в качестве эксперимента внедрять: это и установка светофоров, и где-то организация одностороннего движения — много мероприятий предстоит провести, — сказал Китаев.
Ранее для улучшения транспортной ситуации предлагалось ограничить въезд на личных автомобилях в курортные города и пускать только горожан. Александр Китаев отметил, что ему сложно оценить предложение, поскольку он занимает должность главы Зеленоградска не так давно и чаще здесь бывал как житель Калининградской области и турист.
«Моя личная позиция как туриста, который посещал на протяжении 40 лет Зеленоградск, наверное, это будет сложно — запретить въезд в город. Так сложилось исторически, что несмотря на то, что [расстояние] от парковок 200, 300, 700 метров, но менее километра, менталитет калининградцев — надо чуть ли не левым колесом подъехать к пляжу, чтобы было быстро и удобно. Скорей всего, практику введения перехватывающих парковок будем вводить и двигаться в сторону расширения общественного транспорта и альтернативных путей движения», — сообщил Китаев.
Отметим, что власти Калининградской области неоднократно обсуждали идею «закрытых курортных городов». Предполагалось обустройство перехватывающих парковок, на которых гости побережья могли бы оставлять свои автомобили. Въезд хотели оставить открытым только для местных жителей.