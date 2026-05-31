БЖД объявила о замене поездов на популярном маршруте — пассажирам вернут часть денег

Вместо польских дизель-поездов серии ДП3 31 мая и 1 июня на маршрут выйдут составы из вагонов локомотивной тяги. Разницу в стоимости билетов пообещали вернуть.
В БЖД сообщили, что причиной стал «внеплановый ремонт подвижного состава». Так, изменения затронут три рейса. 31 мая другим составом поедут поезда № 742/741 «Минск — Могилёв — Минск» и № 746 «Минск — Могилёв». 1 июня замена коснётся поезда № 742 «Минск — Могилёв».
Пассажирам, которые уже купили билеты на эти рейсы, вернут разницу в стоимости проезда. Для этого нужно обратиться в билетные кассы БЖД.
В пресс-службе извинились за предоставленные неудобства и попросили учитывать изменения при планировании поездок. Актуальную информацию о расписании можно уточнить на сайте перевозчика, в приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105.
ДП3 — это не обычный поезд с тепловозом и вагонами, а трёхвагонный дизель-поезд: два вагона в нём моторные, один — прицепной. Такие составы делают поездку быстрее в обороте: на конечной станции локомотив не нужно перецеплять, машинист просто переходит в другую кабину.
Для БЖД такие поезда выпускала польская фирма. Индекс ДП3 расшифровывают как «дизель-поезд, трёхвагонный». Составы рассчитаны на региональные и межрегиональные маршруты по неэлектрифицированным участкам, а низкий пол в зоне входа облегчает посадку с низких платформ.