БЖД объявила о замене поездов на популярном маршруте — пассажирам вернут часть денег

ДП3 — это не обычный поезд с тепловозом и вагонами, а трёхвагонный дизель-поезд: два вагона в нём моторные, один — прицепной. Такие составы делают поездку быстрее в обороте: на конечной станции локомотив не нужно перецеплять, машинист просто переходит в другую кабину.