Собянин: На набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк

На набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты создадут уголок русской природы в центре мегаполиса. Для своей задумки они используют дубы, ели, берeзы, сосны, лиственницы и другие деревья, а также сирень, жимолость и калину. На территории обустроим зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки и тропинки для прогулок, амфитеатр. Сделаем площадку для мероприятий, зоны для фотосессий на фоне Москвы-реки», — написал мэр.

Впервые жители Дорогомилова получат прямые выходы с Кутузовского проспекта на набережную Тараса Шевченко — для этого установят три широкие лестницы. Уже высажены первые 36 деревьев, среди которых шестиметровые дубы, берeзы и лиственницы. В ближайшее время добавятся порядка 150 крупномеров.

Всего в рамках первого этапа высадят 302 дерева, 312 кустарников и обустроят около 0,5 га цветников. Полностью завершить работы планируется в 2027 году.

