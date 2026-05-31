За год спрос на летний отдых в Калининградской области просел на 15% — эксперты

Калининградская область остаётся востребованным направлением для летнего отдыха в России, однако бронирований стало на 15% меньше, чем годом ранее. Об этом, ссылаясь на вице-президента АТОР по внутреннему туризму, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, пишет РИА Новости в воскресенье, 31 мая.
Главными летними маршрутами внутри страны остаются курорты Краснодарского края и Крыма. В первую пятёрку у путешествующих по России также входят Кавказские Минеральные Воды, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Наряду с Калининградской областью путешественники продолжают бронировать поездки в города Золотого кольца, на Алтай, Байкал и Камчатку. При этом среди самых популярных направлений рост показывают только Краснодарский край и Крым: по данным президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, заявок туда стало больше на 4% и 7,5% соответственно. У остальных участников топа показатели снизились: Москва потеряла 8,4%, Петербург — 6,5%, Ставропольский край — 15,2%, Подмосковье — 4,2%, Татарстан — 9,3%.
Эксперт связывает это с тем, что пляжный отдых россияне планируют заранее: для многих это главная поездка года. Остальные варианты чаще выбирают спонтанно уже летом.
Калининградская область рассчитывает принять этим летом примерно на 7% больше туристов, чем годом ранее, но прогнозу могут помешать несколько факторов. Власти назвали главные риски.