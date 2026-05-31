В Национальном музее Казахстана завершили крупную модернизацию

Обновление инженерных систем позволит обеспечить более надежные условия для хранения уникальных музейных коллекций и повысить качество работы крупнейшего музейного комплекса страны.
Обновили важную инфраструктуру музея.
Национальный центральный музей Казахстана является одним из крупнейших музеев Центральной Азии.
В его фондах хранится более 300 тысяч экспонатов, среди которых:
- археологические артефакты
- исторические документы
- редкие рукописи
- произведения искусства
- этнографические коллекции
- другие уникальные свидетельства истории Казахстана.
Для сохранности таких коллекций особое значение имеет поддержание стабильного температурного режима и необходимого уровня влажности.
Что даст новая система.
Современная система вентиляции и кондиционирования позволит создать более благоприятные условия как для хранения экспонатов, так и для работы музея в целом.
Ожидается, что модернизация обеспечит:
- стабильный микроклимат в музейных помещениях
- повышение уровня сохранности экспонатов
- улучшение условий для научных исследований
- комфорт для посетителей и сотрудников
- повышение качества выставочной деятельности.
Для выполнения работ было привлечено специализированное подрядное предприятие.
Проект реализовали при поддержке фонда.
Модернизация была проведена при благотворительной поддержке Фонда Булата Утемуратова.
Работы стартовали в сентябре 2025 года и официально завершились 20 мая 2026 года.
Почему это имеет значение.
Современные музейные технологии играют ключевую роль в сохранении исторического наследия. Для учреждений, где хранятся сотни тысяч уникальных экспонатов, надежная система климатического контроля является одним из важнейших элементов защиты культурных ценностей.
Проведенная модернизация позволит Национальному центральному музею Казахстана соответствовать современным международным требованиям по хранению и экспонированию музейных коллекций.