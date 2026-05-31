Студотряд Башкирского аграрного университета открыл трудовой семестр

Трудовой семестр стартовал в студенческом отряде «Колос» Башкирского государственного аграрного университета, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан. Комплектование предприятий АПК перспективными кадрами — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В Уфе на площади перед Дворцом молодежи состоялся торжественный митинг, посвященный старту производственного сезона. Со словами приветствия к юным бойцам обратился ректор Башкирского агроуниверситета Илдар Габитов. Он отметил, что пришло время реализации теоретических знаний на практике, и обратил внимание на безусловное соблюдение требований техники безопасности.
Командиры отрядов получили напутствия от гостей праздника и путевки на выполнение работ на объектах агропромышленного комплекса региона. Отметим, что агропредприятиям компенсируется до 90% затрат на заработную плату и проживание студентов-практикантов. Так, в прошлом году 31 предприятию компенсировали расходы на оплату труда и проживание 354 таких учащихся.
Студенческий специализированный отряд «Колос» возрожден в вузе с 2007 года. Ежегодно он насчитывает в рядах более 600 бойцов, работающих по различным направлениям, включая механизацию, животноводство, ветеринарию и строительство.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.