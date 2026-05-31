Лукашенко: белорусских солдат не было и не будет на территории Украины

Лукашенко заявил, что белорусские военные не участвовали и не будут участвовать в украинском конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на полях саммита ЕАЭС в Астане о том, что белорусских солдат на территории Украины не было и не будет, передает БелТА.

— Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что это известно Владимиру Зеленскому и военным. Еще глава Беларуси обратил внимание на то, что украинские военные не хотят войны с Беларусью, прекрасно осознавая тот факт, что им не нужны дополнительные 1500 километров фронта.

Но еще белорусский президент обратил внимание, что, Киев озвучивает подобные агрессивные заявление из-за партнеров в ЕС.

— Европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобные заявления. Как это — они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Вот он и ляпает, — констатировал президент Беларуси.

Накануне еще Александр Лукашенко сказал, с каким народом Европы у Беларуси доброжелательные отношения.

