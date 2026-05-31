Трехдневные выходные ждут волгоградцев в июне

Трехдневные выходные ждут волгоградцев в середине июня. В День России горожане отдохнут с пятницы по воскресенье. Предпраздничный рабочий день — 11 июня — будет сокращенным.
Остальные выходные в первом месяце лета будут обычными — 6 и 7 июня, 20 и 21 июня, 27 и 28 июня.
Кроме Дня России, празднующегося традиционно 12 июня, в стране отметят также День защиты детей (1 июня), День медицинского работника (21 июня), День памяти и скорби в годовщину начала Великой Отечественной войны (22 июня), а также День молодежи (27 июня), который в этом году совпадет со школьными выпускными.
