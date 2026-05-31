Количество целевых мест резко сократилось в университетах Нижнего Новгорода

Количество целевых мест сократилось в университетах Нижнего Новгорода в 2026 году. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали представители вузов.
Главное нововведение приемной кампании-2026 — прямая привязка бюджета к будущему работодателю. Если раньше университеты получали абстрактные квоты, которые часто оставались пустыми, то теперь количество целевых мест напрямую зависит от заявок компаний и ведомств. В цифрах по стране это выглядит так: в 2025 году было выделено порядка 120 тысяч мест для целевиков, в 2026-м — уже 83 тысячи.
ННГУ имени Лобачевского столкнулся с самым резким падением квот. В этом году здесь выделено 185 целевых мест против 531 годом ранее. При этом количество мест, которые изначально заточены под конкретного заказчика, выросло.
«В прошлом году только 154 места имели конкретного заказчика до начала подачи предложений», — сообщил начальник управления профориентации и приема абитуриентов Павел Агрба.
В ПИМУ сокращение тоже заметное: 308 мест в 2026 году против 362 в прошлом. При этом рост зафиксирован по направлениям «Медико-профилактическое дело» и «Клиническая психология».
В лингвистическом университете выделено 53 целевых квоты. При этом направление «Педагогическое образование» получило в три раза больше квот, чем ранее. Однако сокращения затронули все остальные специальности. В 2026 году на программы бакалавриата и специалитета ННГАСУ выделили 20 целевых мест, все они сформированы под конкретных заказчиков.
НГТУ имени Алексеева выбивается из общего тренда: здесь количество целевых мест увеличилось. На программы бакалавриата выделен 251 бюджет, на магистратуру — 24. Сокращение квот произошло по информационным и химическим направлениям, зато выросло по профилям «Машиностроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и «Кораблестроение».
