Пересмотр квот: как меняется целевой прием в нижегородских вузах в 2026 году

В 2026 году правила поступления в вузы меняются. Нововведения коснулись и целевого обучения — места теперь выделяют только под конкретного заказчика. Разбираемся, какие профессии в цене у работодателей и куда делись невостребованные места.
Новые правила.
Первое значительное нововведение — это сокращение числа платных мест. По новым правилам будут зачислять и по целевым квотам. В 2025 году для целевиков в российских вузах выделили порядка 120 тысяч мест. В этом году цифра заметно ниже — 83 тысячи мест.
Изменения произошли неспроста — с этого года действует новый принцип формирования целевой квоты. Количество мест напрямую зависит от заявок заказчиков целевого обучения — компаний и ведомств, готовых заключить договоры с абитуриентами. То есть, целевое место будет закрепляться за конкретным заказчиком. С ним будущему студенту нужно будет заключить договор до начала учебного года.
Мы поговорили с представителями нижегородских университетов о том, как поменяется прием на целевое обучение.
ННГУ имени Лобачевского.
Всего в этом году в крупнейшем нижегородском университете выделено 185 целевых мест. Это на 187% меньше, чем годом ранее — тогда целевая квота составляла 531 место. Сокращение отмечается по большинству направлений подготовки, отмечает начальник управления профориентации и приема абитуриентов Павел Агрба.
«Важно отметить, что количество детализированной целевой квоты — квоты в интересах конкретных заказчиков — в этом году выросло. В прошлом году только 154 места имели конкретного заказчика до начала подачи предложений», — отметил Павел Агрба.
По некоторым направления подготовки отмечается рост числа целевых мест. Речь идет о юриспруденции и госуправлении. Чаще всего заказчиками целевых мест в ННГУ выступают крупные компании и корпорации, такие как «Росатом», Завод 70-летия победы, ФНС.
ПИМУ.
Сокращение числа целевых мест наблюдается и у медиков. Так, в ПИМУ на текущую приемную кампанию выделено 308 целевых мест. К показателям прошлого года наблюдается сокращение на 17,5%. В 2025-м для целевиков было выделено 362 места. Самое заметное сокращение отмечается по специальностям «Педиатрия» с 113 до 68 мест и «Лечебное дело» со 193 до 177 мест. По двум направлениям подготовки наоборот наблюдается прирост: «Медико-профилактическое дело» и «Клиническая психология».
Самый крупный заказчик целевых мест — региональный минздрав. Нижегородские студенты также востребованы в министерствах здравоохранения других регионов, ФМБА, Роспотребнадзоре и ведомственных учреждениях, например, РЖД.
Мининский университет.
Проректор по науке и организации приемной кампании НГПУ Эльвира Самерханова отмечает, что в 2026 году в вузе выделено 222 места в пределах целевой квоты. Точных данных об изменении квот по сравнению с прошлым годом в вузе не предоставили, однако отметили, что снижение действительно наблюдается.
«Снижение количества целевых в большей степени коснулось таких направлений подготовки как “Информационные системы и технологии”, “Прикладная информатика”, “Философия”, — отметила Эльвира Самерханова.
Ключевые заказчики целевого обучения — детские сады, школы, колледжи, вузы.
НГЛУ имени Добролюбова.
В этом году в лингвистическом университете выделили 53 квоты для целевого обучения. 51 из них приходится на направления подготовки бакалавриата.
«В целом это меньше, чем было в прошлые годы», — уточнили в пресс-службе университета.
При этом сокращения целевых мест наблюдается на всех направлениях подготовки, кроме «Педагогического образования» — здесь число квот увеличено в три раза.
«Нашими основными заказчиками целевого обучения являются, в первую очередь, школы, университеты, техникумы и колледжи. Кроме того, запросы на целевое обучение в НГЛУ поступают от различных нижегородских и российских компаний и ведомств, которые ведут международную деятельность», — рассказали в пресс-службе НГЛУ.
ННГАСУ.
В 2026 году на программы бакалавриата и специалитета в ННГАСУ выделили 20 целевых мест. Все эти места сформировали под конкретных заказчиков.
«Мы перешли к модели прямого заказа от бизнеса и государства. Это позволит каждому целевому студенту с первого курса знать своего работодателя», — рассказали в пресс-службе Нижегородского строительно-архитектурного университета.
«Среди ключевых партнеров — “Атомэнергопроект”, “Газпром Трансгаз Нижний Новгород” и Институт развития агломерации Нижегородской области», — отметили в вузе.
ВШЭ.
В этом году в нижегородском кампусе ВШЭ выделили три места в рамках конкурса на целевое обучение. При этом количество мест по итогам прошлого года в вузе не озвучили.
«С 2026 года действует новый принцип формирования квот — количество мест в рамках целевого приема напрямую зависит от количества заявок от заказчиков целевого обучения — компаний и ведомств, готовых заключить договоры с абитуриентами. Поэтому прямое сравнение с показателями 2025 года было бы некорректным», — отметили в пресс-службе вуза.
Наиболее активным заказчиком целевого обучения в НИУ ВШЭ является ФНС.
НГТУ имени Алексеева.
Единственный нижегородский вуз, в котором количество целевых мест увеличилось в 2026 году, — это НГТУ. В этом году выделили 251 место по программам бакалавриата и 24 места по программам магистратуры. Меньше квот выделили по следующим направлениям — «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии» и «Химическая технология». Больше квот выделили по профилям «Машиностроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и «Кораблестроение».
Основными заказчиками целевого обучения в НГТУ являются Нижегородский завод 70-летия Победы, Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, Объединенная авиастроительная корпорация, научно-исследовательский институт «Буревестник».
Меньше половины.
Одной из ключевых проблем ранее действующего формата целевого набора была низкая заполняемость квот. Так, в ННГУ в прошлом году заполнили только 25% от общего числа. В НГЛУ — 30%, в НГТУ — 53%. При этом в профильных университетах показатели были достаточно высоки. В Приволжском медуниверситете показатель по итогам приемной кампании 2025 года достиг 83%. В Мининском университете — 77%. Нижегородскмй кампус ВШЭ использоовал целевую квоту на 100%. Тот же показатель наблюдается по некоторым направлениям в ННГАСУ, например, по «Архитектуре».
Круговорот мест.
Изменения правил целевого приема затронут и бюджетников из общего конкурса. Ранее невостребованные места — а при низкой заполняемости квот их оставалось немало — сразу же переводили в конкурс на бюджет. Теперь же порядок будет другим.
«Все невостребованные места будут сначала переведены в отдельную квоту. Потом уже в общий конкурс», — рассказал Павел Агрба.
До начала приема будут переведены целевые места, на которые не поданы предложения. После завершения приоритетного зачисления — места на которые не были поданы согласия на зачисления.