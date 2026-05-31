Пересмотр квот: как меняется целевой прием в нижегородских вузах в 2026 году

Одной из ключевых проблем ранее действующего формата целевого набора была низкая заполняемость квот. Так, в ННГУ в прошлом году заполнили только 25% от общего числа. В НГЛУ — 30%, в НГТУ — 53%. При этом в профильных университетах показатели были достаточно высоки. В Приволжском медуниверситете показатель по итогам приемной кампании 2025 года достиг 83%. В Мининском университете — 77%. Нижегородскмй кампус ВШЭ использоовал целевую квоту на 100%. Тот же показатель наблюдается по некоторым направлениям в ННГАСУ, например, по «Архитектуре».