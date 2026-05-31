Участниками региональной «Зарницы» в Красноярском крае стали 180 школьников и студентов СПО

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал в Красноярском крае. Флагманский проект «Движения первых» реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Школьники, студенты СПО и кадеты средней и старшей возрастных категорий пройдут индивидуальные испытания по семи условно-военным специальностям, среди которых: медик, оператор беспилотника и другие. Открытие регионального этапа посетил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он напомнил молодежи, что этой игре уже более 60 лет, а победителем обычно становится тот, кто умеет добиваться целей и работать в команде. [caption id= «attachment_368036» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] У вас есть с кого брать пример — равняйтесь на героев нашей страны, которые победили фашизм, и на тех, кто сегодня приумножает славу России, выполняя задачи специальной военной операции. Спасибо организаторам, педагогам и наставникам. Вы вкладываете силы в то, чтобы молодежь росла с пониманием долга, уважением к исторической правде, готовностью защищать Родину, — напутствовал участникам и наставникам глава региона. Как сообщают организаторы, в этом году для участия в игре заявки подали почти 80 тысяч молодых людей разного возраста. 12 тыс. из них прошли в муниципальные этапы, 810 — в зональные группы. Для юных ребят от 7 до 10 лет региональный этап уже прошел. 27 и 28 мая состязались ребята в Кедровом кадетском корпусе, а победителем стал отряд «ЗаДело» из Емельяновского округа. [caption id= «attachment_368037» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Отметим, что победители региона в средней и специальной возрастных категориях представят края на окружном этапе.