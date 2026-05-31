Камышанина отправили под арест за не снятую тонировку

Жителя Камышина арестовали за езду на автомобиле с тонированными стеклами.
Госавтоинспекторы остановили мужчину 26 мая и потребовали очистить от тонировки передние стекла. А, приступив, к составлению протокола, выяснили, что водителю уже делали замечание за аналогичное нарушение и привлекали к ответственности.
«Ему также было выдано требование о прекращении противоправных действий. Однако он продолжил управлять автомашиной, передние стекла которой не соответствовали требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации», — подчеркивают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Правоохранители квалифицировали действия камышанина как невыполнение законному распоряжению сотрудника полиции. Райсуд, заключил его под стражу.
