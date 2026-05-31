Иркутские учёные открыли экспедиционный сезон на Байкале

Флагман Научно-исследовательского флота «Профессор А. А. Тресков» вышел в первый рейс экспедиционного сезона 2026 года. Об этом irk.aif.ru сообщили в Байкальском музее Сибирского отделения РАН.
«Экспедиция посвящена изучению особенностей экологии и поведения байкальской нерпы в условиях глобального потепления», — пояснили в музее.
Учёным предстоит получить данные о том, как меняются привычки байкальского тюленя, куда он мигрирует, что происходит с его кормовой базой. Вместе с научными сотрудниками Байкальского музея в экспедиции участвуют студенты Северо-Кавказского федерального университета и Российского государственного гидрометеорологического университета.
«Они прошли строжайший отбор на стажировку от Плавучего университета — проекта, который даёт молодым талантам шанс работать с настоящими “тяжеловесами” науки», — рассказали в музее.
