Этап конкурса «Безопасное колесо» собрал в Приангарье более 30 команд

Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» состоялся 12−15 мая в Иркутской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования региона.
«Участники проходят испытания на знание правил дорожного движения, основ оказания первой помощи, демонстрируют навыки вождения велосипеда на специально оборудованной площадке, а также покажут командное агитационно-пропагандистское выступление по тематике безопасности дорожного движения “90 лет на страже дорог: вместе — к безопасному движению!”» — отметила директор центра «Вектор», одного из организаторов соревнований, Евгения Бессонова.
Министр образования Приангарья Максим Парфенов подчеркнул, что на мероприятии собрались более 30 команд — победителей муниципальных конкурсов. Ребятам необходимо было аккуратно объехать препятствия, принять участие в викторинах, квестах и других состязаниях. Лучшие из них представят Иркутскую область в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.