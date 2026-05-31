Школьники Нягани в ХМАО приняли участие в учебно-полевых сборах

Учебно-полевые сборы для примерно 400 учащихся восьмых классов состоялись в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Мероприятие прошло по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
«Мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам локальных конфликтов, всем, кто защищал нашу страну и ее граждан. Сегодня для ребят начинается важный этап. Кто-то впервые попробует жить в полевых условиях, научится поддерживать товарищей, принимать решения и работать в команде. Здесь они получат и теоретические знания, и практические навыки», — отметил глава города Иван Ямашев на открытии сборов.
В течение всей недели школьники жили в полевых условиях, занимались строевой и физической подготовкой, командными испытаниями, обучались основам тактики и безопасности. Участниками сборов стали команды школ № 1, 2, 3, 6, 14 и гимназии. Занятия проходили на полигоне начальной военной подготовки центра «Патриот».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.