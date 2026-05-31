Более 11,5 млн рублей выплатят семье рабочего, погибшего на стройке в Воронеже

В ходе разбирательства было установлено, что при телескопировании башенного крана были нарушены требования безопасности. Бригадир был привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека).