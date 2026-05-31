Петербуржцам вместо сирены включили песню о городе

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, композицию на музыку Олега Щеглова и слова Ольги Воротынцевой, а также Елены Савельевой исполнил народный артист России Василий Герелло. Проверка систем прошла в штатном режиме.
Таким необычным способом городские власти решили совместить техническое мероприятие с культурным контентом. Системы оповещения признаны работоспособными.
