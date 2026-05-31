Около 10 тысяч дагестанцев включились в программу «Активное долголетие»

Количество ее участников в регионе продолжает расти.

Источник: Национальные проекты России

Участие в программе «Активное долголетие» за 2025 год приняли примерно 10 тысяч жителей Республики Дагестан, сообщает минтруд региона. Работа по вовлечению граждан старшего возраста в активную социальную жизнь ведется по нацпроекту «Семья».

«В минувшем году в мероприятиях программы “Активное долголетие” приняли участие около 10 тысяч подопечных Минтруда Дагестана. Это подтверждает высокую востребованность таких проектов и их значимость для улучшения качества жизни людей старшего возраста», — заявили в министерстве.

Программы «Активное долголетие» отличаются большим разнообразием. Особенно популярны туристические поездки по достопримечательностям республик СКФО, паломнические туры к святыням, а также социальная помощь: доставка пенсионеров и инвалидов в медучреждения для прохождения диспансеризации и плановых осмотров.

По данным Минтруда России, число участников программ «Активное долголетие» продолжает расти. На сегодняшний день более 15 млн представителей старшего возраста по всей стране участвуют в социальных проектах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

