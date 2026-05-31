В Ростовской области площадь пожара на НПЗ составляет 3,6 тысячи квадратов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая — РИА Новости. Площадь пожара, возникшего на нефтебазе в поселке Матвеев Курган Ростовскрй области после атаки БПЛА, составляет 3,6 тысячи квадратных метров, сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова на странице в ВК.
В результате атаки БПЛА ночью произошло возгорание нефтебазы в райцентре.
«Предварительные данные об ущербе: площадь возгорания — 3,6 тысячи квадратных метров» — написала она, отметив, что очаг пожара полностью не локализован.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.