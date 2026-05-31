В Калининграде завершились Российско-китайские молодёжные игры

В Калининграде завершились X Российско-китайские молодёжные игры, по итогам которых сборная России стала первой в медальном зачёте.
Российские спортсмены завоевали 96 медалей, включая 53 золотые. На счету команды также 35 серебряных и восемь бронзовых.
Китайская сборная обошла Россию по общему числу наград — 98, но уступила по золоту. У спортсменов из Поднебесной 34 награды высшего достоинства, 52 серебряные и 12 бронзовых.
Следующий зимний турнир страны договорились провести в 2027 году. Где и когда пройдут новые летние Российско-китайские молодёжные игры, пока неизвестно: дату и место соревнований ещё выбирают.
